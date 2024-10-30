DEM Parti'den Esenyurt'a Kayyım Tepkisi: 'Siyasi Darbeye Sessiz Kalmayacağız'

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Esenyurt Belediyesi'ne Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyım olarak atandı.

Kayyım kararı sonrası DEM Parti'den açıklama geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız!

Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte İstanbul’da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız."

İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ'NDEN ÇAĞRI

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in hukuksuzca gözaltına alınması ve belediyeye kayyum atama girişimleri halk iradesine darbedir. Kent uzlaşısıyla göreve gelen ve bütün Esenyurt halkını kucaklayan Ahmet Özer'i sahiplenmek için tüm halkımızı şuan İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nin önüne çağırıyoruz" denildi.