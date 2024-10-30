CHP'li Gökhan Günaydın’dan Sokağa Çıkma Çağrısı: 'Kumpaslarınızı Sizin Kucağınızda Patlatacağız'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP milletvekilleri TBMM’de açıklama yaptı.

Günaydın'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Elbette sayın Ahmet Özer'in bunlara verecek bir cevabı vardır. Teknik ve fiziki takibe uğrayan Esenyurt Belediye Başkanımızdan başka halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç belediye başkanı üzerinde böyle bir faaliyeti yürütüyorsunuz? Saydam bir şekilde bunu paylaşın, bilelim. Savcılık ifadesinin tamamlanmasıyla birlikte yandaş basına Esenyurt Belediyemize kayyım atandığına yönelik bilgiler düşmeye başladı. Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt Belediyemize kayyım olarak atandığı bilgisi yandaş basından Türkiye'ye duyuruldu. Sırasıyla İstanbul Valisi böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini söyledi.

Biraz evvel TBMM'de iktidar kulisinde konuştuğumuz İçişleri Bakanı, böyle bir işlemin yapılmadığını söyledi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği'nden tutuklama kararı çıkar ise daha sonraki işleme bakacaklarını ifade etti. Biz hepimiz bu memlekette bu ifadelerin satır aralarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir operasyon yapıyorlar, Esenyurt Belediyesi'nden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik bir ayrıştırma bir itibar suikastıyla karşı karşıyayız."

'BÜTÜN İSTANBULLULARI ADLİYEYE DAVET EDİYORUM'

"Yarın CHP MYK'sı Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır, partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesinin önünde olacaktır. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine, Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çağırıyorum. Siyaseti adliye koridorlarından dizayn etmenize fırsat vermeyeceğiz. Kumpaslarınızı sizin kucağınızda patlatacağız. Hiçbir CHP'li belediye başkanının yalnız olmadığını göreceksiniz. Yarın yalnızca İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün yurttaşlarımızı milletin iradesine yönelik açık gasp girişimine karşı eylem yapmaya, tutum almaya, sokaklara çıkmaya, anayasal haklarını kullanmaya davet ediyorum. Bütün İstanbulluları da bu andan itibaren Çağlayan Adliyesine, yarın da Esenyurt Belediyesi önünde toplanmaya davet ediyorum. Geleceğimizi çalmalarına izin vermeyeceğiz, milletin iradesine hep beraber sahip çıkacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem