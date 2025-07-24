Dışişleri'nden İsrail Meclisi'nin 'Batı Şeria' Kararına İlk Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail Meclisinde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada, Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu ve 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in ilhak yönündeki her türlü teşebbüsünün, barış çalışmalarını baltalamayı hedefleyen gayrimeşru ve provokatif çabalardan ibaret olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin şiddet politikalarının ve hukuksuz eylemlerle ayakta kalma çabalarının her geçen gün yeni krizlere yol açtığı, uluslararası düzene ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soykırımcı İsrail’in saldırganlığına karşı gecikmeksizin bağlayıcı ve caydırıcı önlemler alınmalı; uluslararası sistemin hukuki ve ahlaki yükümlülükleri etkin bir biçimde yerine getirilmelidir."

NE OLMUŞTU?

İsrail Meclisi, bugün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oylamıştı. Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullanmıştı.

Mecliste kabul edilen kararda, Batı Şeria'nın "Yahudi halkının tarihi, kültürel ve manevi anavatanı ve İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu" iddia edilmişti.

Kaynak: AA