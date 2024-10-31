Özel, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Değerlendirdi: 'Akın Gürlek Birtakım Görevler İçinde, Bunun Devamı Gelecek!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Halk TV yayınına bağlanarak açıklama yaptı. Özel, "Eğer Sayın Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in karşılaştığı muamele milletin vicdanından en sert tepkiyi görmez de normal bir uygulamaymış gibi hazmedilirse bunun arkası devam eder" ifadelerini kullandı.

Özel, Halk TV canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

'AKIN GÜRLEK DENEN SEYYAR GİYOTİN...'

"Bugün gün boyunca da birkaç canlı yayında da daha bu süreç yaşanmazken de ifade etmiştim, bir daha söyleyeyim; bütün kritik davalarda iktidar ne diyorsa onu yapıp kimin istiyorsa kafasını koparan Akın Gürlek denen seyyar giyotin demek ki zor bir süreçte. İstanbul'da birtakım görevleri yerine getirecek. Bugün alınan karar Esenyurt halkının iradesine müdahaledir. Bu, Esenyurt Belediye Başkanı'na verilen tutuklama kararıyla sınırlı kalmayacak. Bunun devamı gelecektir, getirilmeye çalışılacaktır. Bu noktada hem İstanbul'un iradesine hem de AK Parti'nin işine geldiğinde baş tacı ettiği işine geldiğinde de mundar oldu deyip yok saydığı milli iradeye sahip çıkarsak bütün hesaplar geri dönecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticisi olsun, milletvekili olsun, il ilçe yöneticileri olsun bir irade eksikliği yok. Ancak hangi siyasi görüşten olursa olsun devletle millet bir kez daha karşı karşıya getirildiğinde, milletin safında yer almaya, devleti aygıtlaştıran binalardan ibaret olan ve içindeki yöneticilerin bu devlete kendi leyhlerine bir siyasi kutsiyet atfedenlere inat milletin kendi iradesine sahip çıkması gerekir.

'MİLLET TEPKİ GÖSTERMEZSE...'

Buradan bunu çok net söylemek lazım. Eğer Sayın Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in karşılaştığı muamele milletin vicdanından en sert tepkiyi görmez de normal bir uygulamaymış gibi hazmedilirse bunun arkası devam eder. Bunun arkası nereye varır bilinmez ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ahmak davası, geçen gün karara bağlanan DİAYDER davasında yaşananlara da bakıldığında asıl hedef önce İstanbul'un iradesi, sonra da Türkiye'deki tüm seçmenlerin iradesine ipotek koyma noktasında adımlar atıldığı açık. Bugün belki de ilk kritik eşikteyiz. Benim Genel Başkan olduğum bu süreçte, ilk kez bir belediyemize kayyım atanıyor demeyeyim, henüz o konuda bir tebligat yok. Ama bir belediye başkanımız tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Bu noktada gerekli tepkiyi en net, en sert ve en kararlı şekilde vermemiz gerekiyor ki arkası gelmesin."

'PLAN ÇOKTAN KURULMUŞ'

Kayyum atandı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Valiliğin tebligatı ile olur, tutuklama bile gerçekleşmemişken kayyum ataması gerçekleşmez. Plan çoktan kurulmuş. Bugün öğlen Sayın Erdoğan şöyle dedi, Esenyurt'ta biz bir şeyler yapıyoruz sen niye karşı çıkıyorsun. Dosyada gizlilik var, Erdoğan'ın bu işin esas bilen olduğu ortada. Yargının üzerinde ciddi bir vesayetin olduğu çok açık" dedi.