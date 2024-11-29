İstanbul Üniversitesi'nde 'Sahte İmzayla Atama' İddiası

Üniversitelerdeki skandalların sonu gelmiyor. Skandalın bu seferki adresi İstanbul Üniversitesi oldu. Araştırma görevlisi atamasında yurtdışında olan akademisyenin imzasının taklit edildiği öne sürüldü.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’na ekim ayında araştırma görevlisi alımı için sözlü sınav yapıldı. Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı’na yapılacak olan alım için 22 Ekim 2024’te adaylar yazılı sınava tabi tutuldu.

İddiaya göre, sınav tarihinde yurtdışı görevinde olan fakülte dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, bu sırada sınavda jüri olarak yer aldı. Sınava ilişkin ön değerlendirme raporunda Dekan Alpak’ın yanı sıra diğer jüri üyeleri Prof. Dr. Dilek Olgun Erdikmen ve Doç. Dr. Murat Karabağlı’nın imzası yer aldı. Ancak skandal “nihai değerlendirme sonuç” çizelgesinde ortaya çıktı.

“Nihai değerlendirme sonuç” çizelgesi ile “ön değerlendirme formu”nda Dekan Alpak’ın imzalarının farklı olması dikkat çekti.

Dekan Alpak’ın yazılı sınav döneminde yurtdışı görevinde olması nedeniyle “nihai değerlendirme sonuç” çizelgesinde imzada sahtecilik yapıldığı iddia edildi.

Kaynak: Birgün