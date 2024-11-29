İstiklal Caddesi'nde Otel Yangını

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nden otel yangını çıktı. Otelde konaklayanlar önlem amaçlı tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bir otelin çatı katında bulunan jeneratör kaynaklı yangın çıktı.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otelde konaklayan müşteriler tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstiklal Caddesi'nde Otel Yangını - Resim : 1

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstiklal Caddesi'nde Otel Yangını - Resim : 2

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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