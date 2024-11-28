Kastamonu’da Yürek Yakan Olay! Alevlerin Ortasında Kalan Baba ve Oğlu Can Verdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içinde çevredeki evlere rastlamadan kontrol altına alındı.

BABA VE ENGELLİ OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangından yaralı olarak kurtarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, hastaneye kaldırıldı. Şahin Gizli'nin evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucunda baba ve engelli oğlunun cansız bedenleri bulundu.

50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu.

“DİĞERLERİNİ KURTARAMADIK”

Yangın çıkan eve ulaştığında saatin 04.00 olduğunu belirten köy sakinlerinden Şükrü Tekin, “Geldiğimde çatısı yanmış, alevler devam ediyordu. Altında bulunan hayvanlardan birkaç tanesini kurtardık ama yangın devam ettiği için diğerlerini kurtaramadık” diye konuştu.

Kaynak: AA