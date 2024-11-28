Kreş Krizinde Yeni Perde! Görüntüler Ortaya Çıktı... Özel Anaokulları MEB'in Kararını Önceden Biliyormuş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik valiliklere gönderdiği yazı siyasette 'kreş krizi'nin kapısını araladı. Siyasetçilerden art arda ilgili karara tepkiler çığ gibi büyürken çok konuşulacak bir video ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER 1 KASIM'DAN...

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in, 1 Kasım'da Özel Anaokulları Derneği etkinliğinde yaptığı konuşmaya "MEB yetkilisi Özel Anaokullarına belediye kreşlerini kapatma müjdesi veriyor" notuyla yer verdi.

ÖZEL ANAOKULLARI KARARI ÖNCEDEN BİLİYORMUŞ

İlgili görüntülerde Güner, şu ifadeleri kullanıyor:

"Belediyelerin şu an kanunen yapabilecekleri tek faaliyet, üniversiteye veya liseye destek kurslarıdır. Kanuna göre belediyeler kendi çalışanlarına, iş yeri içerisindeki çalışan kreşlerini ayırıyorum, kamuya açık şekilde ne kreş yapma yetkileri var, ne de anaokulu yapma yetkileri var."

Görüntüler, MEB'in kreş kararını önceden özel anaokullarına duyurduğunu ortaya çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelere ait 'kreş adı altında açılan kurumların anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremeyeceğini' belirterek kapatılmaları ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesi doğrultusunda valiliklere bir yazı göndermişti.

Valiliklere gönderilen talimata İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok sert tepki gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, valiliklere gönderilen ve belediyelere ait kreşlerin kapatılması ve yenilerinin açılmasına izin verilmemesini talep eden yazısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez' denilerek, ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Şayet, 'okul öncesi eğitim kurumu' programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca 'Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi' gerekmektedir."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir" demiş; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi belgeyi paylaşarak "Resmi yazıya kreş yazıp, sonra ‘ben kreş demedim anaokulu dedim’ demek bu akla yakışır" diyerek tepki göstermişti.

İmamoğlu, "Senin yazın var ya vız gelir tırıs gider kardeşim. Vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Hadi gel de kapat. Gel 150 tane kreşi kapat bakalım. Cesaretin varsa, bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o belge:

Kaynak: Gerçek Gündem