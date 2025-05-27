Galatasaray Yıldız İsme İmzayı Attırdı!
Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ali Frantti ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın sözleşme sürecini ağırdan almasının transferi suya düşürdüğü iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi’nde takımlar kadro planlamalarını sürdürürken, dikkat çeken bir transfer çalımı yaşandı.
VakıfBank ile yollarını ayıran ABD’li smaçör Ali Frantti’nin yeni takımı belli oldu. Aylar önce Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Ali Frantti, Galatasaray’ın kadrosuna katıldı.
Beşiktaş’ın Frantti ile yaptığı anlaşma aylar öncesinden bilinmesine rağmen, siyah-beyazlı ekibin süreci ağırdan alması ve maaş konusundaki ısrarcı tavrı nedeniyle anlaşma suya düştü.