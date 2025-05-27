Galatasaray Yıldız İsme İmzayı Attırdı!

Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ali Frantti ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın sözleşme sürecini ağırdan almasının transferi suya düşürdüğü iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Yıldız İsme İmzayı Attırdı! - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi’nde takımlar kadro planlamalarını sürdürürken, dikkat çeken bir transfer çalımı yaşandı.

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Galatasaray Yıldız İsme İmzayı Attırdı! - Resim: 2

VakıfBank ile yollarını ayıran ABD’li smaçör Ali Frantti’nin yeni takımı belli oldu. Aylar önce Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Ali Frantti, Galatasaray’ın kadrosuna katıldı.

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Galatasaray Yıldız İsme İmzayı Attırdı! - Resim: 3

Beşiktaş’ın Frantti ile yaptığı anlaşma aylar öncesinden bilinmesine rağmen, siyah-beyazlı ekibin süreci ağırdan alması ve maaş konusundaki ısrarcı tavrı nedeniyle anlaşma suya düştü.

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