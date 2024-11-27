Kreş Krizi Büyüyor: Bakan Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na Zehir Zemberek Sözler

Kreş tartışması devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması için yazı gönderildiğini belirtti. Özel ve İmamoğlu'una Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin yanıt verdi.

ÇOK SERT SÖZLER

Bakan Tekin​, kreşlerle ilgili yaptığı açıklamada, belediyelere gönderilen yazının kreşlerle alakalı olmadığını belirterek "İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var. Türkçe​ okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKTEN ACIYORUM'

Bakan Tekin, İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak şöyle konuştu:

"Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim.

Birlikte hareket ettiği terör gruplarından esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz.Sayın Özgür Özel’in tartışmaya girme biçimi de tuhaf. Ben Özgür Özel’e gerçekten acıyorum. Şuursuz tartışmasını kendisi başlattı. Şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum.

Şuursuzluk partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Laiklik tartışmasını eğer şuuru olsaydı benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım bütçe komisyonundaki CHP’li milletvekillerinin şov yaparcasına yaptıkları açıklamalara benim cevap verme hakkım olduğunu ve bu hakkı verdiğimi görürdü. Haydi partisinin tarihini bilmiyor, partisinde olan biteni bilmiyor. Haberdar olmadığı için ben onu şuursuzlukla itham ediyorum. Çünkü partiniz içinde kimlerin ne konuştuğunu bilmiyorsunuz. Ona tavsiyem partisinin içindeki kendisine yönelik tartışmalara baksın."