Cumhurbaşkanı Erdoğan Çağrı Yapmıştı! RTÜK Toplanıyor... O Diziler İçin Karar Verilecek: Yayın Durdurma Cezası Gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şûrası'nda dikkat çeken açıklamalara imza attı. ""Belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir. 3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, RTÜK'ü 'hızlı tedbir almaya' çağırdı.

YAYIN DURDURMA CEZASI GELEBİLİR

Mynet'in haberine göre, RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçecek. RTÜK'ün toplantısındaki ana gündem maddeleri ise Kızıl Goncalar'daki el kesme sahnesi, Arka Sokaklar'ın son bölümü ve gündüz kuşağındaki programlar olacak. Yayın durdurma cezasının gelebileceği de gündemde.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimi zaman cahiller, kimi zaman az okumuşlar, kimi zaman da bilginin peşinden koşarken hikmeti ıskalamış yarım akıllılar medya üzerinden gençleri yanlış yönlendiriyor. Tek tük istisnai olumsuz örneklerden bütün dindarlara hakaret edilmekte, vakıflar, dernekler, tarikatlar linç edilmekte, dini ve dindarlar yıpratılmaktadır.

Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir.

3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK başta olmak üzere bu konularda hızlı tedbirleri ele almalıdır."

Kaynak: Mynet