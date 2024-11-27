Narin Güran Davasının Seyrini Değiştirecek, Düğümleri Çözecekti... Şahin Göz'ün Kayıt Yapmadığı Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Davanın 7 Kasım'da görülen ilk duruşmasında Daran-2 Askeri Üs Bölgesinde bulunan ve Şahin Göz olarak adlandırılan kameranın kayıt yapıyorsa kayıtların gönderilmesi kayıt yapmıyorsa neden kayıt yapmadığını belirten yazıyı Jandarmaya gönderdi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, mahkemenin kararı üzerine jandarma teknik personeli tarafından Şahin Göz kamerası için hazırlanan tutanak mahkemeye gönderildi. Tutanakta, "Daran-2 üs bölgesinde mevcut olan Keskin Göz sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenebildiği” belirtildi.

O SAATLER ARASINDA KAYIT YAPMIYORMUŞ

Tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 12112024 gün ve E93317302- 2024/396-Ceza Dava Dosyası gereği; Maktül Narin GÜRAN dosyasına konu Şahin Göz ile tabir edilen kameranın harici olarak elde edilen bilgilerde kayıt yapmadığının belirtildiği görülmekle söz konusu kameranın 21.08.2024 tarih ve 15.00-17.00 Saatleri arasında kayıt yapıp yapmadığı, kayıt yapıyor ise kamera kayıtların mahkemeye gönderilmesine, kayıt yapmıyor ise neden kayıt yapmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmiş olup;

21.08.2024 günü Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı Sorumluluk alanı olan Tavşantepe Mahallesinde Narin GURAN isimli kız çocuğun kaybolması olayı ile ilgili Tavşantepe Mahallesi sınırları içinde bulunan Dara 2 üs bölgesine mevcut olan Gözcü-20 (Keskin göz) elektro optik sensör sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenebildiği hususları Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı’nda görevli teknik personelden bilgi alınarak tespit edilmiş. İş bu Tutanak hazırda bulunanlarca birlikte müştereken imza altına alınmıştır."

GÖRÜNTÜLER DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTEREBİLİRDİ

Askeri üs bölgesine ait görüntüler, baba Arif Güran ve avukatların duruşmada ısrarla üzerinde durduğu deliller arasındaydı. Avukatlar, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri arasında uyumsuzluk tespit ettiklerini öne sürüyordu.

Kamera görüntüleriyle, Narin'in patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği incelenecek ayrıca bölgede kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği detaylı olarak araştırılacaktı. Sanık Bahtiyar'ın Arif Güran'ın evine gidip gitmediği de tespit edilecekti.

Kaynak: Habertürk