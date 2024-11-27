Dışişleri Bakanlığı'ndan Ateşkes Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Lübnan'da sağlanan ateşkesle ilgili açıklama paylaştı. Açıklamada, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ateşkes Açıklaması

Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında uzun zamandır gündemde olan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Türkiye'nin Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır.

Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır. Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz."

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