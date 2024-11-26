Narin Cinayetinde Kahreden Gerçek! Baba Arif Güran İncelenmesi İçin Israr Etmişti! Jandarma Açıkladı, Meğer…

Diyarbakır’da cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek dava ertelenmişti.

Narin Güran’ın babası Arif Güran, Narin'in patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği sorusu cevabının Daran-2 Askeri Üs Bölgesinde bulunan ve Şahingöz olarak adlandırılan kameranın kayıtlarında gizli olduğunu öne sürerek ısrarla incelenmesini istemişti.

ARİF GÜRAN ‘İNCELENSİN’ DİYEREK ISRAR ETMİŞTİ

Baba Güran’ın ısrarla üzerinde durduğu, Daran-2 Askeri Üs Bölgesinde bulunan ve Şahingöz olarak adlandırılan kameranın kayıtları için mahkeme harekete geçmişti. Görüntü incelemelerinde bölgede kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği detaylı olarak araştırılacaktı.

Avukatlar, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri arasında uyumsuzluk tespit ettiklerini öne sürmüştü. Duruşmada mahkeme, ailenin talebi üzerine görüntülerin incelenmesi için jandarmaya yazı yazmıştı.

KAMERA KAYIT YAPMIYORMUŞ

NTV’de yer alan habere göre, jandarma teknik personelinin hazırladığı tutanak mahkemeye gönderildi. Tutanakta, "Daran-2 üs bölgesinde mevcut olan Keskingöz sisteminin video kayıt özelliğinin bulunmadığı ve cihazın herhangi bir kayıt cihazına bağlı olmadığı, söz konusu termal kamera ile sadece anlık görüntü izlenebildiği” ifade edildi.

Jandarmanın mahkemeye ilettiği bilgilerde kameranın kayıt yapmadığı, sadece merkeze anlık görüntü gönderdiği belirtildi.

Kaynak: NTV