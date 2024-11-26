30 Yıl 3 Aydır Tutukluydu... Şair İlhan Sami Çomak Tahliye Edildi

Tam 30 yıldır cezaevinde bulunan şair, yazar İlhan Sami Çomak'ın dün tahliye edilmesi bekleniyordu. Fakat tahliyesine saatler kala İdare ve Gözlem Kurulu'nun oybirliğiyle Çomak'ın tahliyesi ağustos ayında üç ay daha uzatılarak engellenmişti.

Kararın gerekçesinde şu ifadeler kullanılmıştı:

"Hükümlünün ceza infaz kurumunda geçirdiği uzun sürenin suç ve suç algısına karşı tutum ve davranış değişikliği konusunda caydırıcı bir etki yaratmadığı, kişide suç algısının ve suça yönelik farkındalığının oluşmadığı, suç işleme yönelimi ve kendisini suça iten etkenlerin halen devam ettiği, yeniden suç işleme ve topluma zarar verme riskinin düşük olmadığı anlaşılmakla; hükümlünün suç islemesini engelleyen etkenlerin güçlendirilmesi, mükerrer suçluluğun önlenmesi, toplumun suça karşı korunması, hüküm almasına neden olan suçların kendisi, mağdurlar ve toplumda üzerinde bıraktığı kötü etkiler hakkında farkındalık kazanması maksadıyla, iyileştirme programlarına alınarak bir süre daha gözlemlenmesine devam olunması gerektiği anlaşılmış olup hükümlünün koşullu salıverilmesi hususunda iyi halli olmadığı değerlendirilmiştir."

İLHAN SAMİ ÇOMAK İÇİN TAHLİYE KARARI

Ağustos ayında 3 ay daha uzatılan tutukluluk süresi sona ererken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ömer Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cezaevi Kurulu'nun, Çomak’ın tahliyesine karar verdiğini, infaz hakimliğinin onayının beklendiğini söyledi. İlhan Sami Çomak’ın vasisi İpek Özel ile telefonda görüştüğünü belirten Sönmez, şu paylaşımı yaptı:

"Cezaevi Kurulu, Çomak’ın tahliyesine karar verdi: İnfaz Hakimliği’nin onayı bekleniyor. İlhan Sami Çomak’ın vasisi İpek Özel ile telefonda görüştüm. Özel, İstanbul Silivri Cezaevi İdari Gözlem Kurulu’nun Çomak’ın tahliyesine karar verdiğini ancak bu kararın henüz İnfaz Hakimliği tarafından onaylanmadığını belirtti. Eğer İnfaz Hakimliği bu karara itiraz etmezse, Çomak 30 yıl 3 ay 6 günlük tutukluluk sürecinin ardından bugün özgürlüğüne kavuşacak."

Son paylaşım ise İlhan Sami Çomak'a ait X hesabından geldi. Yapılan paylaşımda Çomak'ın tahliyesinin onaylandığı anlaşıldı. O paylaşım şöyle:

"VE TAHLİYE... İlhan Sami Çomak, 30 yıl 3 ay 6 gün sonra ÖZGÜR!"

VE TAHLİYE...



İlhan Sami Çomak,

30 yıl

3 ay

6 gün

sonra

ÖZGÜR !



İlhan Sami Çomak,

piştî

30 sal

3 meh

6 roj

AZADE ! pic.twitter.com/sPCZyAHxJ9 — İlhan Sami Çomak (@ilhan_comak) November 26, 2024

TAHLİYE SONRASI İLK PAYLAŞIM

30 yıldır tutuklu bulunan İlhan Sami Çomak tahliye edildikten sonra yaptığı paylaşımda, “Yolumu şaşırmadım ben, sözü yere hiç düşürmedim!” ifadelerini kullandı.

“yolumu şaşırmadım ben, sözü yere hiç düşürmedim!”



İlhan Sami Çomak pic.twitter.com/vrU42LgbkC — İlhan Sami Çomak (@ilhan_comak) November 26, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem