Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Türkiye Yanıyor: Sıcaklıklar Rekor Seviyelere Ulaşacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre ülkenin büyük bölümü az bulutlu ve açık olacak. Ancak Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleriyle Ağrı’nın güney ve doğusu ile Van’ın doğusunda öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise güneş etkisini sürdürürken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

FIRTINA UYARISI

Rüzgar özellikle iç ve batı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli esecek (30-50 km/s). Bu nedenle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

REKOR SICAKLIKLAR

Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Örneğin Manisa'da 44°C, Denizli’de 43°C, Diyarbakır’da 45°C, Gaziantep’te 43°C sıcaklık bekleniyor. İstanbul 34°C, İzmir 40°C, Ankara ise 36°C ile yine sıcak bir gün geçirecek.

Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı cok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi