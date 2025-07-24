Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Türkiye Yanıyor: Sıcaklıklar Rekor Seviyelere Ulaşacak
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’da yerel sağanak yağış beklenirken, batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bazı şehirlerde sıcaklıklar 45 dereceyi bulurken, Meteoroloji vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre ülkenin büyük bölümü az bulutlu ve açık olacak. Ancak Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleriyle Ağrı’nın güney ve doğusu ile Van’ın doğusunda öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise güneş etkisini sürdürürken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
FIRTINA UYARISI
Rüzgar özellikle iç ve batı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli esecek (30-50 km/s). Bu nedenle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
REKOR SICAKLIKLAR
Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Örneğin Manisa'da 44°C, Denizli’de 43°C, Diyarbakır’da 45°C, Gaziantep’te 43°C sıcaklık bekleniyor. İstanbul 34°C, İzmir 40°C, Ankara ise 36°C ile yine sıcak bir gün geçirecek.
Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı cok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi