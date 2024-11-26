Sigara ve Alkole Zam Geliyor: Yeni Zam Oranı Belli Oldu

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sigara ve alkole yeni zamların yolda olduğunu belirtti. Aybaş, özellikle alkollü içkilerde %20 ila %28 arasında bir artış beklendiğini ifade ederken, sigaraya da zam geleceğini açıkladı. Aybaş ancak sigaraya gelecek zamla ilgili bir oran paylaşmadı.