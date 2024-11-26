Sigara ve Alkole Zam Geliyor: Yeni Zam Oranı Belli Oldu
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabı üzerinden sigara ve alkole yeni zammın geleceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sigara ve alkole yeni zamların yolda olduğunu belirtti. Aybaş, özellikle alkollü içkilerde %20 ila %28 arasında bir artış beklendiğini ifade ederken, sigaraya da zam geleceğini açıkladı. Aybaş ancak sigaraya gelecek zamla ilgili bir oran paylaşmadı.
Tütün ürünlerine son olarak 24 Eylül tarihinde zam yapılmıştı. Şimdi ise alkol ve sigara fiyatlarına yeni zamların gündemde olması, vatandaşların dikkatini çekti. Aybaş’ın açıklamaları, özellikle bu ürünleri tüketenlerin yeni fiyat artışlarını merakla takip etmesine neden oldu.
ALKOLE YÜZDE 28 ZAM
Aybaş, alkollü içeceklerde %20 ile %28 arasında değişen oranlarda bir zam beklediklerini duyurdu.
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?
Sigarada da zam beklentisinin olduğunu açıklayan Aybaş, bu konuda bir oran belirtmedi. Yeni zamların ne zaman uygulanacağı ise henüz netleşmiş değil.