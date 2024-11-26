Türkiye Günlerce Ona Ağlamıştı! Sıla Bebek Davasında İddianame Tamam, İşte İstenen Cezalar

Tekirdağ’da cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede bebeğin annesi Bakiye Y. için 67 yıl hapis cezası talep edildi.

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Türkiye Günlerce Ona Ağlamıştı! Sıla Bebek Davasında İddianame Tamam, İşte İstenen Cezalar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 8 Eylül’de anne Bakiye Y., 2 yaşındaki bebeği Sıla’nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş bebeğin vücudundaki izleri gören hemşire şüphelenerek durumu polise bildirmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Türkiye Günlerce Ona Ağlamıştı! Sıla Bebek Davasında İddianame Tamam, İşte İstenen Cezalar - Resim : 1

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI BELGELENMİŞTİ

Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı, Adli Tıp Raporu ile de belgelenmişti.Hastanede entübe halde yoğun bakıma alınan Sıla bebek, 1 ay süren tedavi sonrasında 7 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

Sıla bebeğinin ölümüne ilişkin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Türkiye Günlerce Ona Ağlamıştı! Sıla Bebek Davasında İddianame Tamam, İşte İstenen Cezalar - Resim : 2

ANNE İÇİN 67 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

Türkiye Günlerce Ona Ağlamıştı! Sıla Bebek Davasında İddianame Tamam, İşte İstenen Cezalar - Resim : 3

ANNENİN BİRLİKTE YAŞADIĞI ERKEK İÇİN 1 YIL 6 AY CEZA İSTENDİ

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

Türkiye Günlerce Ona Ağlamıştı! Sıla Bebek Davasında İddianame Tamam, İşte İstenen Cezalar - Resim : 4

KOMŞU ÇOCUKLAR İÇİN 66 VE 48 YIL

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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Kaynak: AA

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