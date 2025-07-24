Rusya'da Kaybolan Yolcu Uçağının Enkazı Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Amur bölgesinde radardan kaybolan An-24 tipi yolcu uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Uçakta 43 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 49 kişi bulunuyordu. Feci kazadan kurtulan olmadı.

ENKAZDA YANGIN ÇIKTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rosaviatsiya'ya (Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı) ait Mi-8 tipi helikopterin yaptığı arama çalışmaları sırasında uçağın gövdesine ulaşıldığı belirtildi. Ekipler, enkaz bölgesinde yangın tespit etti. Kurtarma ekiplerinin olay yerine hızla yönlendirildiği bildirildi. Olayın ardından bölgede acil müdahale hazırlıkları yapıldığı ve yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar başlatıldığı ifade edildi.

DAĞIN YAMACINA DÜŞTÜ

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, uçağın Tynda kentinin yaklaşık 15 kilometre güneyindeki dağın yamacına düştüğünü bildirdi. Henüz kazanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bilgisi verildi.

Yetkililer, kazanın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA