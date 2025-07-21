Bangladeş'te Facia! Askeri Uçak Okul Kampüsüne Düştü: 19 Ölü, 100'den Fazla Yaralı

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düştü. İlk belirlemelere göre kazada en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, 100'den fazla kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Kaynak: AA