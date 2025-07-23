İsrail Meclisinden Batı Şeria İçin Şok Çağrı! Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde hükümete çağrı yapan kararı kabul etti. 120 sandalyeli Meclis'te yapılan oylamada 71 milletvekili "evet" derken, 13 milletvekili "hayır" oyu kullandı, kalan milletvekilleri ise çekimser kaldı.

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İsrail Meclisinden Batı Şeria İçin Şok Çağrı! Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
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İsrail Meclisi, bugün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oyladı. Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullandı.

Mecliste kabul edilen kararda, Batı Şeria'nın "Yahudi halkının tarihi, kültürel ve manevi anavatanı ve İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu" iddia edildi. Karar metninde ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkılırken bunun "İsrail devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehdit olacağı" öne sürüldü.

İsrail Meclisinde kabul edilen bu kararla "Filistin devleti fikrinin gündemden çıkartıldığı" savunuldu. İsrail Meclisi ayrıca hükümeti Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilerek inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde "İsrail egemenliğini uygulamak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeye" çağırdı.

Meclisin aldığı karar, Batı Şeria'nın ilhakını uygulamaya koymuyor ancak hükümete bu yönde adım atması için çağrı yapıyor.

Kaynak: AA

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