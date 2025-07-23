Dünyanın Gözü Bu Zirvedeydi: Rusya-Ukrayna Görüşmesi Sona Erdi

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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul Çırağan Sarayı'na geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geldi.

BAKAN FİDAN: 'AMACIMIZ SAVAŞI SONLANDIRMAK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Rusya üçüncü tur müzakeresinin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen doğrudan görüşmelerin üçüncü turu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız bedeli bir hayli yüksek bu kanlı savaşı bir an önce sonlandırmaktır. Bu görüşmelerin gerçekleşmesi için irade koyan Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'e, savaşın sonlandırılmasına yönelik süreci destekleyen Sayın Trump'a ve görüşmelere doğrudan veya dolaylı destek veren diğer tüm liderlere şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalarla dolu bölgemizde barış meşalesini yıllardır taşıyan bir liderdir. Türkiye kendisinin liderliğinde Rusya-Ukrayna barışının hayata geçmesi için ilk günden itibaren yoğun çaba göstermektedir. İlk iki tur görüşmelerde önemli sonuçlar elde ettik. Bugüne kadar gerçekleştirilen esir değişimlerinin, insani sonuçları bakımından uluslararası toplumca takdir edildiğini memnuniyetle görmekteyiz.

'NİHAİ HEDEF ATEŞKESTİR'

Nihai hedef barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir. Ev sahibi olarak rolümüz, iki tarafın da kendisini güven içerisinde hissedeceği bir müzakere ortamı sağlamaktır. Kolaylaştırıcı olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Diplomasi bir süreçtir, ancak bu süreç her yeni adımda somut kazanımları artırarak olumlu ilerleme kaydedildiği takdirde anlam kazanır. Türkiye tarafların sağlayacakları mutabakata bağlı olarak sürecin ilerlemesi için üzerine düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazırdır. Ateşkes yönünde bir anlayış oluştuğu takdirde izleme mekanizması bağlamında da gerekli altyapımız mevcuttur."

KRİTİK ZİRVE SONA ERDİ

Rusya-Ukrayna Görüşmesi Sona Erdi Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna arasındaki 3. tur barış müzakereleri sona erdi.

YENİ ESİR TAKASI ANLAŞMASINA VARILDI

İstanbul'da yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur barış müzakerelerinde iki ülkenin yeni bir esir takası anlaşmasına vardığı bildirildi.

Kaynak: İHA