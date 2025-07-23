İsrail, Açlığı Silah Olarak Kullanıyor: Suskun Dünya, Çocuklara Mezar Oluyor! Son 48 Saatte 33 Can Kaybı

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Gazze Şeridi’nde yaşanan insani trajedi her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail’in uzun süredir uyguladığı abluka ve kısıtlı insani yardımlar nedeniyle bölgede açlık kaynaklı ölümler artış gösterdi. Son iki gün içerisinde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e ulaştı. Bu can kayıplarının 15’i yalnızca son 24 saatte yaşandı. Hayatını kaybedenler arasında 4 çocuk da bulunuyor.

AÇLIĞA BAĞLI ÖLÜM SAYISI 100'Ü GEÇTİ

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırılarının ardından, Gazze’de açlık sebebiyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 101’e yükseldi. Sağlık kuruluşlarının verilerine göre, bu kişilerin 80’i çocuktu. Hastanelere, yaş farkı gözetmeksizin yüzlerce kişi ağır yetersiz beslenme şikâyetiyle başvurmaya devam ederken, 17 bin çocuk ise hayati tehlike oluşturacak düzeyde açlıkla mücadele ediyor.

GIDA VAR AMA ULAŞILAMIYOR

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze’de temel gıda maddelerinin fiyatlarının 40 kat arttığını açıkladı. UNRWA’nın açıklamasında, “Gazze dışında, üç aylık ihtiyacı karşılayacak kadar gıda stoku bulunmasına rağmen, ablukadan ötürü bu yardımlar bölgeye ulaştırılamıyor” ifadeleri yer aldı. Açlık krizinin yapay olarak yaratıldığı ve bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

GAZETECİLER GERİ ÇEKİLİYOR

Uluslararası basın kuruluşları, bölgede görev yapan muhabirlerini artan güvenlik sorunları ve açlık riski nedeniyle tahliye etmeye başladı. AFP, Gazze’deki serbest çalışan gazetecilerini geri çekeceğini duyurdu. Ajans, çalışanlarının açlıktan ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

YÜKSEK SICAKLIK VE ELEKTRİK KRİZİ DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR

Gazze’de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması, elektrik kesintileri ve temel hijyen koşullarının yokluğu, halihazırda zor durumda olan sivillerin yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.

27 ÜLKEDEN TEPKİ

Aralarında İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya ve İsviçre’nin de bulunduğu 27 ülke, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonları kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Açıklamada, “Gazze’deki çatışmalar sona ermeli” denildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamayı “gerçeklerden uzak” olarak tanımladı.

AÇLIK GREVİ ÇAĞRISI

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her gün bir felaket. İnsanlar yere yığılıyor, yorgunluktan, açlıktan bayılıyorlar" dedi ve açlık grevine girdiğini söyleyerek 'dünyayı sahadaki gerçekle yüzleşmeye, harekete geçmeye ve Gazze'nin yalnız olmadığını göstermek için açlık grevine katılmaya" çağırdı.

AĞAÇ YAPRAKLARINI KAYNATIYORLAR

Öte yandan abluka altındaki bazı Gazzeli ebeveynlerin, çocuklarını besleyebilmek için ağaç yapraklarını kaynattıkları ve bazı yardım görevlilerinin ellerindeki son mercimeği pişirmek için kendi kıyafetlerini yaktığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi