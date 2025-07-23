264 Kişi Ölmüş Tek Bir Kişi Kurtulmuştu! Korkunç Gerçek Tabut Açılınca Ortaya Çıktı! Birden Fazla…

Hindistan’da 264 kişiye mezar olan uçakta hayatını kaybedenler arasında yer alan İngilizlerin cenazeleri, ailelerine yanlış gönderildi. Hindistan’dan gelen tabutun içinde başka bir yolcunun bedeni çıktı. Öte yandan aynı tabutun içinde birden fazla cenazenin de teslim edildiği belirtildi.

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264 Kişi Ölmüş Tek Bir Kişi Kurtulmuştu! Korkunç Gerçek Tabut Açılınca Ortaya Çıktı! Birden Fazla…
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Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada 241 yolcu ve mürettebat ile birlikte bölgede yaşayan en az 24 sivil hayatını kaybetmişti.

Korkunç uçak kazasından sağ kurtulan tek kişi 40 yaşındaki Ramesh Viswashkumar, olmuştu.

264 Kişi Ölmüş Tek Bir Kişi Kurtulmuştu! Korkunç Gerçek Tabut Açılınca Ortaya Çıktı! Birden Fazla… - Resim : 1

Dehşeti yaşayan Viswashkumar şunları söylemişti: Uçak bozuldu ve koltuğum çıktı. İndiğim yer alçaktı. Emniyet kemerini çıkardım ve bir an hayatımdan endişe ettim. Ama yere yakındım, bu yüzden dışarı çıkmaya çalıştım. Kurtulmamın yolu buydu. Nasıl hayatta kaldığıma inanamıyorum. Öleceğimi düşündüm. İnsanlar gözlerimin önünde öldü.

264 Kişi Ölmüş Tek Bir Kişi Kurtulmuştu! Korkunç Gerçek Tabut Açılınca Ortaya Çıktı! Birden Fazla… - Resim : 2

The Times gazetesinin aktardığına göre, Air India havayolu şirketine ait 171 sefer sayılı Londra uçağında yaşanan kazada ölen İngilizlerin avukatı, ailelere yanlış cesetlerin gönderildiğini açıkladı.

İngiliz basını, ölen İngilizlerin cansız bedenlerinin kimlikleri ülkelerine gönderilmeden önce yanlış tespit edildiğini belirtti.

264 Kişi Ölmüş Tek Bir Kişi Kurtulmuştu! Korkunç Gerçek Tabut Açılınca Ortaya Çıktı! Birden Fazla… - Resim : 3

Ölen kişilerden birinin yakınları Hindistan’dan gelen tabutun içinde başka bir yolcunun bedeninin olduğunun söylenmesi üzerine cenaze törenini iptal etti.

Daily Mail’in haberine göre ise bir başka olayda ise kazada ölen birden fazla kişinin kalıntıları aynı tabutun içine konuldu. Cenaze töreninin yapılabilmesi için insan kalıntılarının birbirinden ayrılması gerekti.

Londra’da görev yapan adli tabip Dr. Fiona Wilcox, konuyla ilgili hem Hindistan’da hem İngiltere’de inceleme başlatıldığını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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