Apple'dan İranlılara Kritik 'Casus' Uyarısı!

Apple, İranlı kullanıcılara iPhone'larına devlet destekli casus yazılım yüklendiği uyarısında bulundu. Şirket, kullanıcıların "Kilit Modu"nu etkinleştirmesini önerdi.

Apple'dan İranlılara Kritik 'Casus' Uyarısı!
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Apple, İranlı iPhone kullanıcılarına cihazlarına devlet destekli casus yazılım yüklendiği konusunda uyarı gönderdi. Şirket, özellikle gazeteci, aktivist ve siyasetçilerin hedef alındığını belirtti. Bu tür casus yazılımların, kullanıcıların bilgisi olmadan cihazlarına sızarak verileri izlediği ve çaldığı ifade edildi. Apple, 2021’den beri benzer tehdit bildirimleri gönderiyor ve bu uyarının 100’den fazla ülkedeki kullanıcılara ulaştığı kaydedildi.

'KİLİT MODU'NU ETKİNLEŞTİRİN

Şirket, kullanıcıların güvenliği için iPhone’larda “Kilit Modu”nu etkinleştirmesini önerdi. Bu mod, cihazın güvenlik seviyesini artırarak casus yazılım saldırılarına karşı koruma sağlıyor. Apple, uyarıların yüksek güven düzeyine dayandığını vurgularken, saldırıların detayları hakkında bilgi paylaşmadı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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