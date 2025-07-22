ABD, İsrail-Suriye Görüşmelerine Aracılık Edecek! O Tarih İşaret Edildi

ABD basını, ABD'nin Suriye ile İsrail arasındaki toplantı düzenlenmesi için aracılık edeceğini bildirdi. Söz konusu toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor.

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ABD, İsrail-Suriye Görüşmelerine Aracılık Edecek! O Tarih İşaret Edildi
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ABD'nin, İsrail ve Suriye'den üst düzey yetkililerin Perşembe günü bir araya gelerek Güney Suriye’deki gerilim hakkında güvenlik temelli bir uzlaşma sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Axios’a konuşan bir ABD’li yetkiliye göre, bu toplantı, geçen hafta Suriye’nin Süveyda kentinde patlak veren kriz ve ardından İsrail’in Şam’a düzenlediği hava saldırılarından sonra taraflar arasında gerçekleşecek ilk görüşme olacak.

TOPLANTIYA BARRACK BAŞKANLIK EDECEK

Toplantıya ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlık edecek. Barrack son haftalarda taraflar arasında arabuluculuk yapıyordu. İsrail ve Suriye’den üst düzey isimlerin de toplantıya katılması bekleniyor.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Güney Suriye’deki güvenlik düzenlemeleri ile İsrail ve Suriye arasında krizleri önleyecek iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi olacak.

İsrailli üst düzey bir yetkili, "Şu anda görece bir sakinlik var ancak temel sorunlar, ABD, İsrail ve Suriye hükümeti arasında kapsamlı anlaşmalar olmadan çözülemez." dedi.

TOPLANTI YERİ BELLİ DEĞİL

Toplantının nerede yapılacağı henüz netleşmedi. Daha önce benzer görüşmeler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esaad El-Şeybani arasında gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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