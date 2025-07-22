ABD'den Yürekleri Ağızlara Getiren Analiz: 'İstanbul Depremi Yakın'

ABD basınından olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde İstanbul depreminin olma olasılığının ise yüzde 40-60 oranında olduğu kaydedildi.

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ABD'den Yürekleri Ağızlara Getiren Analiz: 'İstanbul Depremi Yakın'
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Türkiye’de yürekler İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ağızlara gelirken, bilim insanları Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda gerilimin arttığına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

Uzmanlar önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığının ise yüzde 40-60 oranında olduğunu belirtiyor.

ABD'den Yürekleri Ağızlara Getiren Analiz: 'İstanbul Depremi Yakın' - Resim : 1

'TARİHİ YAPILAR SAVUNMASIZ'

Washington Post’ta yer alan analize göre, İstanbul’da yaşayan yüz binlerce kişi ve binlerce tarihi yapı bu riske karşı savunmasız durumda. Söz konusu haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre 700 bin kişinin hayatını kaybedebileceği bilgisine yer verilirken, kentte bulunan 40 bine yakın tarihi yapının da risk altında olduğu kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan (USGS) Thomas Parsons, İstanbul’da meydana gelmesi olası depreme ilişkin açıklamasında “Bu bölge daha önce yıkıcı depremler yaşadı ve yine yaşayacak. Soru ne zaman olacağı, olup olmayacağı değil” diyerek uyarıda bulundu.

Washington Post’un analizinde tarihi yapılara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Zeyrek Çinili Hamamı gibi yapıların tehlikede olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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