Almanya'da Apartmanda 3 Kişi Ölü Bulundu

Avusturya'da 37 yaşındaki bir kişi, Linz şehri polis yetkililerine Almanya'da Zwiesel kentindeki bir apartmanda 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüphelinin Almanya'ya iadesinin istendiği belirtildi.

Almanya'da Apartmanda 3 Kişi Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Zwiesel kentindeki bir apartmanda 3 kişinin ölü bulunduğu bildirildi. Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki bir kişi, Avusturya'da Linz şehri polis yetkililerine 3 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Söz konusu kişinin Zwiesel kentinde oturduğu apartmanda yapılan incelemede 3 kişinin ölü bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, zanlının Avusturya'dan Almanya'ya iadesinin istendiği belirtilerek olaya ilişkin Deggendorf Savcılığı ile Kriminal Dairesinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Almanya, AfD Üyelerinin Kamuya Alımında Bireysel Değerlendirme Modeline GeçiyorAlmanya, AfD Üyelerinin Kamuya Alımında Bireysel Değerlendirme Modeline GeçiyorDünya

Almanya Savaş Senaryolarına Karşı Yeni Bir Hastane Planı HazırladıAlmanya Savaş Senaryolarına Karşı Yeni Bir Hastane Planı HazırladıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya Avusturya
Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu Kilo Vermeye Başlamak İçin En Uygun Ay Belli Oldu
Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Gazze'de Açlık Felaketi: Son 24 Saatte 15 Kişi Daha Açlıktan Öldü Gazze'de Açlık Felaketi! 15 Kişi Daha Öldü
İsrail'den Dünya Sağlık Örgütü'ne Saldırı İsrail'den Dünya Sağlık Örgütü'ne Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye Çağrı! 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek' 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek'
AYM'den CHP'ye Ret AYM'den CHP'ye Ret