İngiliz Kraliyet Ailesi’ni Sarsan Trajedi! Yanında Silahla Odasında Ölü Bulundu

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Prens William ve Harry’nin ikinci dereceden kuzeni Rosie Roche, 20 yaşında evinde ölü bulundu. Soruşturmada şüpheli bir durum tespit edilmedi.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’ni Sarsan Trajedi! Yanında Silahla Odasında Ölü Bulundu
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İngiliz Kraliyet Ailesi, Prenses Diana’nın amcasının torunu ve Prens William ile Prens Harry’nin ikinci dereceden kuzeni olan 20 yaşındaki Rosie Roche’un ölümüyle sarsıldı. 14 Temmuz 2025’te, İngiltere’nin Wiltshire kentindeki aile evinde cansız bedeni bulunan Roche’un, annesi ve kız kardeşi tarafından tatile hazırlanırken odasında ölü bulunduğu belirtildi. The Sun gazetesinin haberine göre, genç kızın odasında bir silah tespit edildi. Soruşturmayı yürüten sorgu yargıcı Grant Davies, polisin olayda herhangi bir şüpheli durum ya da üçüncü şahısların involvementına dair bulgu elde etmediğini açıkladı.

Durham Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı eğitimi alan Roche’un ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Ailesi tarafından yayımlanan ölüm ilanında, “Hugh ve Pippa’nın sevgili kızı, Archie ve Agatha’nın kıymetli kardeşi, Derek ve Rae Long’un torunu” ifadeleriyle anıldı. Aile, cenaze töreninin özel bir şekilde düzenleneceğini ve ilerleyen tarihlerde bir anma programı yapılacağını duyurdu.

İngiliz Kraliyet Ailesi’ni Sarsan Trajedi! Yanında Silahla Odasında Ölü Bulundu - Resim : 1

İKİNCİ KAYIP!

Rosie Roche’un ölümü, Kraliyet Ailesi’nde son dönemde yaşanan ikinci trajik kayıp olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Şubat ayında, Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Kent Prensi Michael’ın damadı Thomas Kingston da evinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı. Roche’un ölümü, X platformunda da geniş yankı buldu; birçok kullanıcı, genç yaşta yaşanan bu kaybın üzüntüsünü dile getirdi. Soruşturma, ölüm nedenini netleştirmek için devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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