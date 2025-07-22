Geçtiğimiz Günlerde Son Konserini Vermişti... Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne Hayatını Kaybetti

Heavy metal efsanesi Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti. Efsane isim 5 Temmuz'da İngiltere'de veda konseri düzenlemişti.

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Geçtiğimiz Günlerde Son Konserini Vermişti... Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne Hayatını Kaybetti
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Rock müziğin efsanevi gruplarından Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti. 'Ozzy' lakaplı usta sanatçı geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen son konseriyle sahnelere veda etmişti.

Geçtiğimiz Günlerde Son Konserini Vermişti... Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne Hayatını Kaybetti - Resim : 1

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Osbourne'nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah hayata gözlerini yumduğunu, kelimelerin ifade edemeyeceği kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve etrafı sevgiyle çevriliydi. Herkesin şu anda ailemizin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ailesi, Osbourne'nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Geçtiğimiz Günlerde Son Konserini Vermişti... Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne Hayatını Kaybetti - Resim : 2

"Back To The Beginning" adlı etkinlikte Black Sabbath'ın yanı sıra Metallica, Slayer, Pantera ve Guns N' Roses gibi dünyaca ünlü rock grupları da sahne almıştı. Birmingham'da 1968 yılında Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler ve Bill Ward tarafından kurulan Black Sabbath, geniş kitleler tarafından heavy metal müziğin öncüsü olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İHA

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