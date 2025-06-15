Hindistan’da Uçak Faciasının Ardından Bakanlık Harekete Geçti: Tüm Boeing 787 Mercek Altında
Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde, 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasının ardından, ülkedeki tüm Boeing 787 tipi uçaklar için denetim kararı alındı.
India Today’in aktardığına göre, Air India'ya ait 171 sefer sayılı yolcu uçağı, Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra, Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine düştü. Uçakta toplam 242 kişi bulunuyordu.
BİR KİŞİ SAĞ KURTULDU
Air India, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiltere, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı olmak üzere toplam 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu açıkladı. Kazada yalnızca bir kişinin kurtulduğu, 241 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
TOPLAM CAN KAYBI 270
Uçağın düştüğü noktada bir yurt binasına çarpması nedeniyle can kaybının daha da arttığı ve toplam ölü sayısının 270’e yükseldiği kaydedildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Kazanın ardından açıklama yapan Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, ülkede faaliyet gösteren tüm Boeing 787 model uçakların teknik denetime alınacağını bildirdi.
Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, olayın nedenine ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.
Kaynak: AA