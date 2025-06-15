Korku Filmlerini Aratmayan Cinayet! Maskeyi Taktı, Meclis Başkanı ve Eşini Öldürdü

ABD'de Trump destekçisi olduğu öğrenilen bir saldırgan, Demokrat bir siyasetçinin evine Cadılar Bayramı maskesi takaraj düzenlediği saldırıda Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşini öldürdü.

Korku Filmlerini Aratmayan Cinayet! Maskeyi Taktı, Meclis Başkanı ve Eşini Öldürdü
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ABD'nin Minnesota eyaletinde bir saldırgan, Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın evlerinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Hortman ve eşi hayatını kaybederken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırganın 57 yaşındaki Vance Boelter isimli şahıs olduğunu açıkladı. Ayrıca saldırının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

'SİYASİ BİR SALDIRI'

Görüntülerde saldırganın kafasında "Cadılar Bayramı" maskesi olduğu görülürken, FBI saldırının politik bir motivasyonla yapıldığını bildirdi. Boelter'ın Praetorian Guard Security isimli bir güvenlik şirketinde çalıştığı ve önceden Gazze Şeridi ve Afrika'da görev üstlendiği açıklandı. FBI, saldırganı yakalamaya yardımcı olacak bilgi aktaran kişilere 50 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

Korku Filmlerini Aratmayan Cinayet! Maskeyi Taktı, Meclis Başkanı ve Eşini Öldürdü - Resim : 1

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Boelter'ın ev arkadaşı David Carlson, saldırı sonrası basına açıklamalarda bulundu. Bir buçuk yıldır aynı evde yaşadığı saldırganı en son cuma gecesi gördüğünü söyleyen Carlson, olayın yaşandığı Cumartesi günü Boelter'ın kendisine bana bir mesaj atarak "Yakında ölebilirim" dediğini söyledi. Boelter'ın Trump destekçisi olduğu ve son dönemde ülkedeki kürtaj yasalarını beğenmediği öğrenildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan saldırıya tepki göstererek böyle saldırılara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Donald Trump,"Olaya karışan herkes, yasaların izin verdiği en üst düzeyde yargılanacak. Tanrı Minnesota'nın harika halkını korusun. Gerçekten harika bir yer" dedi.

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Kaynak: AA

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