Yer: Konya... Okulda Tüfekli Saldırı! Rehber Öğretmen Hayatını Kaybetti

Konya’nın Karatay ilçesindeki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

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Konya’nın merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’ta bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Okula gelen bir şüpheli, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muhammed Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve Berkehan O. olarak belirtilen bir şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olayın ardından okulda bulunan öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Yerel kaynaklar, olayın kişisel bir husumetten kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtiyor, ancak resmi makamlardan bu konuda bir açıklama yapılmadı. Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu, Konya’nın Karatay ilçesinde 339 öğrenci ve 32 öğretmenle eğitim veren bir kurum olarak biliniyor.

Soruşturma devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve yerel yetkililerin konuyla ilgili açıklamaları bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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