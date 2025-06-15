Hindistan'da Bir Facia Daha! Pilot Dahil 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştiren 242 yolcu taşıyan uçağın kalkıştan 5 dakika sonra yere düşmesi sonucu gerçekleşen kazada can kaybının 290’ı aştığı açıklanmıştı. Korkunç kazada yolculardan yalnızca bir A11 numaralı koltukta oturan yolcu sağ olarak kurtarılmıştı.

Hindistan’da bu kazanın ardından yürekleri ağza getiren bir kaza daha meydana geldi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana düştü. Dehşette pilot dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

SON İKİ AYDA BEŞİNCİ KAZA

Olay, Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA