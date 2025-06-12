Hindistan'da Korkunç Uçak Kazası: Felaket Anının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Hindistan, tarihinin en büyük hava felaketlerinden biriyle sarsıldı. Air India'ya ait Londra seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, kalkıştan sadece 5 dakika sonra yere çakıldı. 244 kişiden yalnızca bir kişi sağ kurtuldu.

Facia, Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde bulunan Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. Yerel saatle 13.38'de havalanan ve Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan uçak, henüz rotaya tam olarak oturmadan havalimanına yakın bir bölgede düştü. Uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.

KAZADAN MUCİZEVİ KURTULUŞ

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, olay yerine onlarca ambulans, arama-kurtarma ve itfaiye ekibinin sevk edildiğini açıkladı. Yapılan ilk resmi açıklamalara göre, kazadan yalnızca bir kişi mucize eseri sağ olarak kurtuldu. Sağ kurtulan kişinin kimliği ve durumu henüz paylaşılmadı.

Air India tarafından yapılan açıklamada, yolcuların milliyetleri de kamuoyuyla paylaşıldı. 169 Hindistan, 53 İngiltere, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı uçağın yolcuları arasındaydı. Kazada yaşamını yitirenler arasında birçok çocuk ve yabancı uyruklu yolcunun da bulunduğu bildirildi.

Yerel emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre, uçağın düştüğü alan, doktorlara hizmet veren bir lojman kompleksine çok yakındı. Bölgedeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Olası patlama ve yangın riskine karşı çevredeki alanın yüzde 80'inden fazlası tahliye edildi.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Kaza anına ait ilk görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. Kazaya ait yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi