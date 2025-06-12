TikTok'un En Popüler İsmi Khaby Lame ABD'de Gözaltına Alındı

TikTok'a en çok takipçisi olan isim olan, Khaby Lame'nin ABD'de gözaltına alındığı bildirildi. Ünlü isimden ülkeyi gönüllü olarak terk etmesinin istendiği belirtildi.

TikTok'un En Popüler İsmi Khaby Lame ABD'de Gözaltına Alındı
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Sosyal medya platformu TikTok’ta en çok takipçiye sahip olan isim olan Senegalli-İtalyan TikTok fenomeni Khaby Lame'nin ABD’de gözaltına alınarak, ülkeden gönüllü olarak ayrılmasının istendiği bildirildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) TikTok'ta 162 milyon takipçisi bulunan Lame'nin gözaltına alındığını ve "vize süresini aştığı" gerekçesiyle ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

ICE sözcüsü, Khaby Lame'nin Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda ICE yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve "ülkeden gönüllü ayrılmasına" izin verildiğinin aktarıldığını iddia etti.

LAME TARAFINDAN YALANLAMA

Lame'nin ajans temsilcileri arasında yer alan "Sharks Celebrities", ICE'nin iddiasını "yalan haber" olarak nitelendirdi ve Lame'nin "bu ay ABD'yi ziyaret etmediğini" bildirdi.

Lame’nin ABD’den ayrılığının açıklanmasının ardından paylaşımlarına devam ettiği ancak, konuya ilişkin açıklama yapmadığı kaydedildi. Ünlü ismin, son Instagram gönderisinde Brezilya’da olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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