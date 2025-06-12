Bir İlk! Disney ve Universal, Yapay Zeka Aracı Midjourney'e Dava Açtı

ABD’li eğlence devleri Disney ve Universal, yapay zekâ görsel üretim aracı Midjourney’e telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açtı. Şirketin Star Wars ve Minionlar gibi ikonik karakterleri izinsiz şekilde çoğalttığı öne sürüldü. Davada, ihlal başına 150 bin dolara kadar tazminat talep ediliyor.

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Bir İlk! Disney ve Universal, Yapay Zeka Aracı Midjourney'e Dava Açtı
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ABD merkezli eğlence devleri Disney ve Universal, yapay zeka ile görsel üretimi sağlayan Midjourney adlı şirkete telif hakkı ihlali gerekçesiyle dava açtı. Kaliforniya’daki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Midjourney’in Star Wars ve Minionlar gibi ünlü yapımların karakterlerini izinsiz şekilde kopyaladığı öne sürüldü.

'KORSANLIK KORSANLIKTIR'

CNN’in aktardığına göre dava dilekçesinde, Midjourney “dipsiz bir intihal kuyusu” olarak tanımlanırken, "Korsanlık korsanlıktır ve ihlal eden bir görüntü ya da videonun yapay zeka veya başka bir teknoloji ile yapılmış olması onu daha az ihlal edici yapmaz." ifadelerine yer verildi. Şirketin yapay zekâ aracının, kullanıcıların telifli karakterleri yeniden üretmesine olanak sağladığı iddia edildi.

Bir İlk! Disney ve Universal, Yapay Zeka Aracı Midjourney'e Dava Açtı - Resim : 1

Disney ve Universal’ın, daha önce Midjourney’e telif hakkı ihlallerinin durdurulması ve bu tür görsellerin üretilmesini önleyecek teknoloji geliştirmesi yönünde taleplerde bulunduğu ancak bu taleplerin karşılık bulmadığı dile getirildi. Bu nedenle yasal adım atıldığı kaydedildi.

YASAL DÜZENLEME İSTENDİ

Stüdyolar, dava kapsamında telif hakkı ihlal edilen her içerik için 150 bin dolara kadar tazminat talep etti. Ayrıca Midjourney’in gelecekte benzer ihlallerde bulunmasının önüne geçilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin uygulanması istendi.

Midjourney CEO’su David Holz, davaya ilişkin doğrudan açıklama yapmaktan kaçınarak, "Devam eden hukuki süreçler hakkında konuşamam çünkü dünya o kadar rahat değil ancak bence Midjourney çok uzun süre var olmaya devam edecek. Bence herkes bizim buralarda olmamızı istiyor." dedi.

Bu dava, büyük Hollywood stüdyolarının bir yapay zeka şirketine karşı açtığı ilk büyük telif hakkı davası olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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