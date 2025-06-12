Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu, Dünya Takipte! KAAN Anlaşması Yabancı Basında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın Endonezya’ya satılacağına dair duyuru, dünya basınında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan anlaşma, beşinci nesil milli muharip uçağın ilk ihracat başarısı olarak tarihe geçti.

İLK ÜLKE ENDONEZYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’nın KAAN’ı ithal eden ilk ülke olduğunu açıklayarak, “Endonezya'nın 48 adet KAAN ithal edeceği” bilgisini paylaştı. Erdoğan ayrıca bu satışın, Türk savunma sanayi tarihinde rekor büyüklükte bir ihracat sözleşmesi olduğunu vurguladı.

Yerli imkânlarla geliştirilen KAAN’ın test uçuşları uluslararası medyada ilgiyle takip edilmişti. KAAN’ın özellikle ABD’nin F-35 programına alternatif olarak değerlendirildiği yorumları öne çıktı. Uzmanlar, KAAN’ın gelişmiş radar teknolojisi ve silah sistemleriyle bölgede önemli bir tercih sebebi olduğunu belirtiyor.

Bloomberg, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun ofisinden yapılan açıklamayla, beşinci nesil savaş uçağı tedarikine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Haberde, “Erdoğan Türkiye'nin lider konuma gelmesini hedefliyor” başlığı kullanılarak, Türkiye’nin bölgesel ve küresel askeri etkisini artırma hedefi vurgulandı. Bloomberg ayrıca Türkiye’nin 2023 yılında savunma harcamalarını %12 artırarak 25 milyar dolara çıkardığını belirtti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KAAN projesinin yanı sıra Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçlar alanında da lider konuma gelmesini hedeflediği” ifadesine yer verildi.

'İŞ BİRLİĞİNDE ÖNEMLİ ADIM'

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi ise, bu ihracatın geliştirme aşamasındaki bir beşinci nesil savaş uçağı için dünya çapında bir ilk olduğuna dikkat çekti. Haberde, “anlaşmanın Türkiye ile Endonezya arasında giderek güçlenen ekonomik ve savunma iş birliğinin önemli bir adımı olduğu” belirtildi.

Middle East Eye, KAAN anlaşmasını “çığır açıcı” olarak tanımlarken, anlaşmanın Türk savunma sanayisinin bugüne kadarki en büyük ihracat başarısı olduğunun altını çizdi. Haberde ayrıca, bazı KAAN parçalarının Endonezya’da üretilebileceği ve bu iş birliğinin kapsamının büyüyebileceği ifade edildi.

Associated Press ise Erdoğan’ın “Endonezya'nın yerli kabiliyetlerinin üretim sürecine dahil edilebileceği” yönündeki sözlerine yer verdi. AP, “Bu anlaşma, yerli ve milli savunma sanayimizin ilerlemesini ve başarılarını sergiliyor” ifadesiyle Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonuna dikkat çekti.

The Economic Times ise anlaşmayı, Türkiye’nin yükselen savunma ihracatıyla ilişkilendirdi. Gazete, 2024 yılında Türkiye'nin savunma ihracat gelirinin 7,1 milyar dolara ulaştığını ve KAAN’ın bu artışta önemli rol oynayabileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi