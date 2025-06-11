Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: KAAN Anlaşması Milli Gücün Zaferi

Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın Endonezya’ya 48 adetlik satışıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu anlaşmanın sadece bir ihracat değil, Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısının da kanıtı olduğunu belirtti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: KAAN Anlaşması Milli Gücün Zaferi
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, milli savaş uçağı KAAN’ın Endonezya’ya 48 adetlik satış anlaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bu satışın sadece bir ihracat hamlesi olmadığını vurgulayan Saral, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya ilan eden stratejik bir adım olduğunun altını çizdi.

KAAN'ın başarısının yıllara yayılan mühendislik çalışmaları olduğunu belirten Saral, Türkiye’nin artık yalnızca kendi savunma ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere ileri teknoloji ürünleri sunan küresel bir aktör haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: KAAN Anlaşması Milli Gücün Zaferi - Resim : 1

Endonezya’ya yapılan KAAN satışıyla birlikte Türkiye’nin uluslararası alanda yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ve askeri anlamda da gücünü pekiştirdiğine dikkat çeken Saral, "Bu başarı, yerli üretimin, bağımsızlığın ve milli gücün zaferidir" dedi.

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