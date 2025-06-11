Sivas'ın İletişim İmkansızlıkları Meclis Gündeminde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ta cep telefonu ve internetin çekmediği köylerde yaşanan iletişim ve altyapı sorunlarını bir kez daha Meclis gündemine taşıdı. Merkez ve 16 ilçe için ayrı ayrı önerge veren Karasu, iletişim altyapısının yetersizliği nedeniyle vatandaşların eğitimden acil sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda ciddi mağduriyet yaşadığını vurguladı.

'BİN 234 KÖYDE İLETİŞİM VE ALTYAPI SORUNU VAR'

CHP’li Karasu, Sivas’ın ilçe ve köylerindeki cep telefonu ve internet erişim sorunlarını bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

Sivas’ın 28 bin 488 kilometrelik alandaki 1.234 köyünün çok önemli bir bölümünde iletişim ve altyapı sorunlarının yaşandığını vurgulayan Karasu şu soruları “Yol, su sorunlarından geçim sıkıntısına kadar pek çok sorunla boğuşan vatandaşlar, bir taraftan da iletişim sorunları yaşıyor. İnternet yok, altyapı yok, cep telefonları çekmiyor. Bu çağda iletişimin olmaması eğitimden ticarete, sağlıktan güvenlik sorunlarına kadar pek çok alanda hayatı olumsuz etkiliyor. Bir baz istasyonu kurulmaması bu kadar mı zor? Bakanlık cep telefonu çekmeyen köyleri belirleyecekti, denetimler yapacaktı ne oldu? Bir tarafta 5G’ye geçme planları yapan bakanlık, diğer yanda telefonların çekmediği köyler. Hangisine inanalım?” diye sordu.

16 İLÇENİN HER BİRİ İÇİN ÖNERGE

Sivas Merkez dahil 16 ilçenin her biri için ayrı ayrı soru önergesi veren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğulu’na sorularını sıralayan Karasu önergesinde, yeterli altyapı ve baz istasyonu olmadığı için yaşanan mağduriyetleri sıraladı.

Vatandaşların ve muhtarların talep ve müracaatlarına yeterince karşılık alamadığını da vurgulayan Karasu, “Sivas il merkezi ve bağlı köylerde hangi operatöre ait toplam kaç adet baz istasyonu vardır? Baz istasyonlarının denetimi ve kurulumu hangi aralıklarla yapılmaktadır? Sivas’ın merkez ve köylerinde önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde, baz istasyonu kurulması talebini içeren kaç müracaat vardır? Son bir yıl içinde, kaç müracaat ve talep yerine getirilmiştir? Bakanlığınız tarafından Sivas ve merkeze bağlı köylerimize baz istasyonu ihtiyacı tespitine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise içeriği ve sonuçları nelerdir? Mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesinin denetimleri için hangi kurum ya da kuruluşlar yetkilendirilmiştir? Bu konudaki personel sayısı kaçtır? Yapılan denetimlerin kriterleri nelerdir? Özelde Sivas gösterilmek üzere ülke genelindeki denetimlerin sonucu ve kapsama haritaları nelerdir? 2005 yılından, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde ilgili kanun kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödemekle yükümlü işletmecilerden toplam ne kadar evrensel hizmet katkı payı tahsil edilmiş, tahsil edilen tutarın ne kadarı belirlenen evrensel hizmetlerin sunumunda kullanılmıştır? Sivas merkeze bağlı köylerin tamamında iletişim sorunları ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetler, ne zaman ortadan kalkacaktır?” sorularına yanıt verilmesini talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi