DEM Parti'den Gündem Olacak 'Öcalan' İddiası! İsim İsim Saydılar, Hepsiyle Görüşecek

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Ayşegül Doğan şunları söyledi:

Yine 26 yıl sonra, hatta belki 27 yıl sonra, Sayın Öcalan ilk kez çocuklarla buluştu. Asrın Hukuk Bürosu'nun da bu konuda yaptığı açıklamayla duyuruldu zaten çocuklarla buluştuğu. Kendilerine kalem hediye ettiği de duyuruldu. Bunu da söyleyelim.

Şimdi, biz, DEM Parti olarak esasında İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi