DEM Parti'den Gündem Olacak 'Öcalan' İddiası! İsim İsim Saydılar, Hepsiyle Görüşecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, önemli açıklamalar yaptı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle buluşabilme ihtimali olduğunu belirten Doğan o isimleri ‘Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de Sayın Öcalan'ın görüşmeler yapmak istediğini biliyoruz’ diyerek saydı. Doğan, DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yaptıklarını da duyurdu.

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Ayşegül Doğan şunları söyledi:

Yine 26 yıl sonra, hatta belki 27 yıl sonra, Sayın Öcalan ilk kez çocuklarla buluştu. Asrın Hukuk Bürosu'nun da bu konuda yaptığı açıklamayla duyuruldu zaten çocuklarla buluştuğu. Kendilerine kalem hediye ettiği de duyuruldu. Bunu da söyleyelim.

Şimdi, biz, DEM Parti olarak esasında İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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Abdullah Öcalan DEM Parti
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