Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme! Duruşma 25 Haziran'a Ertelendi

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Ölümüyle Türkiye’nin yüreğini yakan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve sosyal medyada paylaşımlar yapan 2 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

25 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 25 Haziran'a ertelendi.

İDDİANAMEDE NE YER ALDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve kabul edilen iddianamede B.A.’nın 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ç.D. hakkında ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA