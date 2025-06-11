CHP'li Nazlıaka'dan Adalet Bakanlığı'na Çağrı! 'Bu Kötü Muameleyi Durdurun'

İBB soruşturmasında tutuklanan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın maruz bırakıldığı kötü muamele tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Atayman'ın yaşadıklarını anlatarak Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'li Nazlıaka'dan Adalet Bakanlığı'na Çağrı! 'Bu Kötü Muameleyi Durdurun'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere onlarca isim tutuklanırken, operasyonda tutuklananlardan biri de İBB Medya A.Ş'ye yönelik gerçekleşti. Eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın cezaevinde insanlık dışı bir muameleye maruz bırakılarak işkenceye uğradığı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Atayman’ın yaşadıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Nazlıaka, Atayman’ın "Herhangi bir suçum yok, adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" diyerek beklediği bir süreçte net olarak fiziki ve psikolojik şiddete uğradığına dikkat çekti. Atayman'ın 72 gün boyunca bir hücrede sonrasında da 5 gün koğuşta tutulduğunu belirten Nazlıaka çok ciddi iddialar dile getirdi. Aylin Nazlıaka, İpek Elif Atayman'ın bir parça ekmekle 7,5 saat boyunca bilekleri kelepçeli şekilde daracık zırhlı bir kabin içinde Afyonkarahisar'a sevk edildiğini söyledi.

'İNSANLIK DIŞI BİR UYGULAMA'

Bu muamele sonucunda Atayman'ın fiziksel olarak da zarar gördüğünü ve bileklerinin morardığını belirten CHP'li Nazlıaka, kadının eşyalarının bir çöp torbasına konduğunu, yerde yatmak zorunda bırakıldığını ve haftalık görüş hakkı için yalnızca 10 dakikaya müsaade edildiğini anlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, bu yaşananların hem yasa dışı hem de insanlık dışı olduğunu vurgulayarak masumiyet karinesini hatırlattı.

Yaşananların yargı eliyle sistematik bir baskı olduğunu savunan Aylin Nazlıaka, dün Atayman’ı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptığını ancak isteğinin gerekçesiz reddedildiğini söyledi. Bu engellemenin de keyfi olduğunu vurgulayan Nazlıaka, bakanlığa bu tavırdan geri dönme çağrısında bulundu.

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