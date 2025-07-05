Avrupa'nın En Ucuz Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’den Gidenler Dönmek İstemiyor
Avrupa’da yaşam maliyetlerine göre en ucuz ülkeler açıklandı. Ulaşım, internet ve kira fiyatlarıyla dikkat çeken ülke, yurt dışında yaşamak isteyen Türk vatandaşlarının da ilgisini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışında yaşam hayali kuranlar için Avrupa'nın yaşam maliyeti en düşük ülkesi açıklandı. Yapılan araştırmaya göre toplu taşıma, internet, kira, dışarda yemek ve diğer temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda Litvanya, Avrupa'nın en ekonomik ülkesi oldu. Özellikle uygun internet fiyatları ve ulaşım maliyetleriyle dikkat çeken ülke, Türk vatandaşları için de cazip hale geliyor.
LİTVANYA’DA HAYAT TÜRKİYE’YE ÇOK YAKIN
Baltıklar’da yer alan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Litvanya, yaşam maliyetleri açısından Avrupa ortalamasının oldukça altında kalıyor. Ülkede aylık internet faturası ortalama 11.64 sterlin (yaklaşık 631 TL) ile Türkiye’ye yakın seviyelerde. Toplu taşıma bilet fiyatı ise sadece 85 peni (yaklaşık 46 TL) ile Avrupa’nın en ucuzları arasında.
KİRALAR İSTANBUL DÜZEYİNDE
Başkent Vilnius, tarihi atmosferi ve uygun fiyatlı yaşamıyla öne çıkıyor. Şehir merkezinde bir dairenin ortalama kirası 625 euro (yaklaşık 29 bin TL) ile İstanbul’daki fiyatlara oldukça yakın. Aynı zamanda Vilnius, geçmişte “Avrupa’nın en uygun fiyatlı şehir tatili” unvanını da kazanmıştı.
Ülke genelinde uzanan 90 kilometrelik kıyı şeridi, doğal plajlar ve ormanlık alanlar ise hafta sonu doğa kaçamakları için ideal.
EN UCUZ ÜLKELER LİSTESİNDE İLK 5
Litvanya'nın ardından listede Polonya ikinci sırada yer alıyor. Ülkede sinema bileti ortalama 5.77 sterlin (yaklaşık 312 TL), internet faturası 12.26 sterlin (yaklaşık 664 TL), spor salonu üyeliği ise 27.71 sterlin (yaklaşık 1.500 TL). Zloty para birimini kullanan Polonya, Türkiye'ye benzer fiyat seviyeleriyle dikkat çekiyor.
Slovakya ve Yunanistan da ekonomik yaşam sunan diğer ülkeler arasında. Bu ülkelerde yaşayan yabancılar, ortalama gelirlerinin sadece %13.9’unu temel giderlere ayırıyor.
AVRUPA'NIN EN PAHALI ÜLKELERİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ
Araştırmada İsviçre, İzlanda ve Norveç en pahalı Avrupa ülkeleri olarak sıralandı. İsviçre’de bir sinema bileti 18.15 sterlin (yaklaşık 985 TL), tek yön toplu taşıma bileti ise 3.08 sterlin (yaklaşık 167 TL). Spor salonu üyeliği ise ortalama 3.500 TL’yi geçiyor.