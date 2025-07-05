Avrupa'nın En Ucuz Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’den Gidenler Dönmek İstemiyor

KİRALAR İSTANBUL DÜZEYİNDE

Başkent Vilnius, tarihi atmosferi ve uygun fiyatlı yaşamıyla öne çıkıyor. Şehir merkezinde bir dairenin ortalama kirası 625 euro (yaklaşık 29 bin TL) ile İstanbul’daki fiyatlara oldukça yakın. Aynı zamanda Vilnius, geçmişte “Avrupa’nın en uygun fiyatlı şehir tatili” unvanını da kazanmıştı.

Ülke genelinde uzanan 90 kilometrelik kıyı şeridi, doğal plajlar ve ormanlık alanlar ise hafta sonu doğa kaçamakları için ideal.