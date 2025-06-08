Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Yeğenlerinden İmralı Ziyareti

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yeğenleri, Kurban Bayramı ziyareti için İmralı Adası'na gitti. Yeğeni Ömer Öcalan, ziyaretle ilgili "Kurban Bayramı vesilesiyle Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Yeğenlerinden İmralı Ziyareti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı sonrası İmralı Cezaevi'nden de olumlu bir karşılık gelmesiyle Terörsüz Türkiye süreci başladı. Terör örgütü PKK'nın, liderleri Abdullah Öcalan'ın ağrısıyla silah bırakmayı kabul etmesi ülkeyi barış konusunda umutlandırdı.

Konuyla ilgili gelişmeler takip edilirken, Öcalan'ın ailesi İmralı Adası'na Kurban Bayramı dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti, Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan sosyal medya hesabından bildirdi. Ömer Öcalan, açıklamasında "Kurban Bayramı vesilesiyle Abdullah Öcalan ile ailesi olarak bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR SİYASETE İNANCIMIZ PERÇİNLENDİ'

Ömer Öcalan, açıklamasının devamında da "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile başlayan süreç yeni bir siyaset, yeni bir örgütlenme ve yeni bir anlam inşasının kapısını açacağına olan inancımızı perçinlemiştir" dedi. Bu paylaşıma sosyal medyadan pek çok yorum geldi. Ziyaretin çok uzun zaman sonra bir ilk olduğu ifade edildi.

İmralı'daki görüşme sonrasında yapılan açıklamada PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyarette bulunan isimlerde sıralandı. İmralı'daki ziyarette Öcalan'ın yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu, Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni, Ömer Hayri Konar ile kardeşinin bulunduğu kamuoyuna duyuruldu.

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