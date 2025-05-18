Fesih Kararının Ardından Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan İlk Mesaj! Dikkat Çeken 'Kardeşlik Hukuku' Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısının ardından örgüt kongresini topladı.

Geçtiğimiz günlerde örgütün silah bırakma ve fesih kararını açıklamasıyla 'terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir döneme girildi. DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı paylaşıldı.

'SIRRI SÜREYYA İLE SON BİR DEFA KONUŞMAMAK...'

Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne değinen Öcalan, yönelik duygusal bir ifade kullanarak, “Son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz" dedi.

'YENİ BİR SÖZLEŞMEYE İHTİYAÇ VAR'

Mesajında Türk-Kürt ilişkilerine değinen Öcalan, "kardeşlik hukuku" temelinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Öcalan, "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öcalan ayrıca, "Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum" dedi.