Anahtarı Teslim Etti, Bin Pişman Oldu! Antalya’da Akılalmaz Mağduriyet: Kendisi Depoda, Kiracısı Evinde Yaşıyor

Antalya'da 10 yıl önce satın aldığı dubleks daireyi kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısının evi boşaltmaması nedeniyle yaklaşık 4 yıldır aynı binanın depo katında yaşamını sürdürüyor. Varlık içinde yokluğu yaşayan, Khudiakova, hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

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Anahtarı Teslim Etti, Bin Pişman Oldu! Antalya’da Akılalmaz Mağduriyet: Kendisi Depoda, Kiracısı Evinde Yaşıyor

Rusya’da öğretmenlik yapan Zhanna Khudiakova 2014 yılında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde bulunan bir siteden dubleks bir daire satın aldı. Bir süre yaz aylarında Antalya’da yaşamını sürdüren Khudiakova, 2021 yılının başlarında bir emlakçı vasıtasıyla Antalya’daki evini M.Y.Ö’ye1 yıllığına kiraya verdi. Kira süresinin sonunda Antalya’ya yerleşme kararı alan Rus kadın, kiracısı evden çıkmayınca konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık 1.5 yıl süren mahkeme sonucunda kiracı hakkında tahliye kararı verilirken, itiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı.

Anahtarı Teslim Etti, Bin Pişman Oldu! Antalya’da Akılalmaz Mağduriyet: Kendisi Depoda, Kiracısı Evinde Yaşıyor - Resim : 1

KİRACI EVDE, EV SAHİBİ DEPODA

İstinaf sürecinin uzaması nedeniyle kiracısı eşyalı dubleks dairesinde oturmaya devam eden Khudiakova, yaklaşık 4 yıldır aynı apartmanın bodrum katında bulunan ve apartman sakinlerinin ortak kullanım alanı olan depoda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye’deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirten Khudiakova, geceleri depoda korku içerisinde yaşadığını belirtti. Yaşamını sürdürdüğünü bodrum katında Su, mutfak, tuvalet ve banyo olmaması nedeniyle zorluk çektiğini söyleyen Khudiakova, davanın sona ererek evinde yaşamaya başlayacağı günü iple çekiyor.

Anahtarı Teslim Etti, Bin Pişman Oldu! Antalya’da Akılalmaz Mağduriyet: Kendisi Depoda, Kiracısı Evinde Yaşıyor - Resim : 2

MAHKEME 2.5 YILDIR KARAR VERMİYOR

Evi sıfır olarak aldığını ve 6 yıl mutlu bir şekilde Antalya’da yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Khudiakova, "3 bin 750 TL’ye emlakçı ile anlaşarak evi kiraya verdim. Şimdi 9 bin 700 TL kira ödüyor. Üst mahkeme 2.5 senedir karar vermiyor. Ben bu fiyata buralarda yaşayacak yer bulamıyorum. 4 senedir su, banyo, mutfak olmadan burada yaşıyorum. Yıkanacak eşyalarımı yukarda çeşmede yıkayıp burada kurutuyorum. Tuvalet ihtiyacımı poşete yapıp sabah çöpe atıyorum. Komşular arada bir yardım ediyor, ama kimse neden burada yaşadığımı anlamıyor. Benim burada yaşayabileceğim başka bir yer yok. Mahkemeye dilekçe yazdım 8 ay önce ama hala karar çıkmadı, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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