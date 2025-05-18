Kartalkaya Faciasında Tüyler Ürperten Ayrıntı: 78 Değil 81 Ceset Torbası Kullanılmış!

Türkiye'nin yüreğini yakan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yangında resmi olarak 78 kişi hayatını kaybettiği açıklanırken, incelemelerde 81 ceset torbasının kullanıldığı öğrenildi.

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Kartalkaya Faciasında Tüyler Ürperten Ayrıntı: 78 Değil 81 Ceset Torbası Kullanılmış!

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998’er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yeni detaylar ortaya çıktı.

Kartalkaya Faciasında Tüyler Ürperten Ayrıntı: 78 Değil 81 Ceset Torbası Kullanılmış! - Resim : 1

81 CESET TORBASI KULLANILMIŞ

Faciada hayatını kaybeden şahısların olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği ve bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu ifade edildi. İlk gün 79 ayrı torbada ceset ya da ceset parçalarının incelemeye alındığı, ertesi gün yapılan aramalarda bulunan 2 ayrı ceset parçası ile bu sayının 81'e ulaştığı aktarıldı.

İddianamede, bazı cesetlerin DNA yöntemiyle kimliklendirilebildiği, olayın ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin analiz edildiği bilgisine de yer verildi.

Kartalkaya Faciasında Tüyler Ürperten Ayrıntı: 78 Değil 81 Ceset Torbası Kullanılmış! - Resim : 2

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4’üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtilmişti.

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Kaynak: İHA

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