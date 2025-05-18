Sinop'u Dolu Vurdu

Sinop’un Boyabat ilçesinde etkisini gösteren şiddetli dolu yağışı sonrasında hayat felç oldu. Özellikle Yıldız Mahallesi'nde su taşkınları etkili oldu.

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Sinop'u Dolu Vurdu

İlçede etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı. Özellikle Yıldız Mahallesi'nde su taşkınları etkili oldu.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, her yağışta aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, bu duruma kalıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Mahalle sakinleri, altyapının yetersiz olduğunu ve sorunlara yol açtığını iddia etti.

Öte yandan, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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