19 Mayıs’ta Hepsi Ücretsiz! Tek Tek Açıklandı

İstanbul’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ücretsiz sefer yapacak ulaşım araçları belli oldu. Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ile Sirkeci-Kazlıçeşme trenleri, 19 Mayıs Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

19 Mayıs’ta Hepsi Ücretsiz! Tek Tek Açıklandı

İstanbul’da Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ile Sirkeci-Kazlıçeşme trenleri, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü ücretsiz hizmet sunacak.

TCDD Taşımacılık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında geçerli olacağı belirtildi.

Tüm yurtta kutlanacak 19 Mayıs dolayısıyla İstanbul’da kent içi raylı sistem hatlarında da vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Yetkililer, yolcuların geçişlerde kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

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